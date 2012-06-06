Тагильчане заняли второе место в областном Первенстве по баскетболу среди юниоров

В первенстве Свердловской области по баскетболу среди юношей приняли участие шесть команд, две из которых – тагильские. Места распределились следующим образом: первыми и третьими стали две команды воспитанников СДЮШОР №3, Екатеринбург, а второе место заняли спортсмены Детско-юношеской школы №4 Нижнего Тагила. Четвертыми стали ребята из Новоуральска, пятыми – опять тагильчане (команда «Старый соболь»), а шестыми – команды города Первоуральск.