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Тагильчане заняли второе место в областном Первенстве по баскетболу среди юниоров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане заняли второе место в областном Первенстве по баскетболу среди юниоров

6 июня 2012, 13:27Спорт
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