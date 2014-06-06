Зимой в Нижнем Тагиле примут Кубок Мира по прыжкам на лыжах с трамплина
Комплекс трамплинов на горе Долгая в Нижнем Тагиле окончательно признали одним из современных и отвечающих всем необходимым требованиям. Так, накануне Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила окончательный календарь сезона 2014-2015.
Нижний Тагил на этот раз принимает соревнования на ранг выше тех, что были здесь ранее – Кубок Мира. Напомним, по степени значимости состязания распределились следующим образом – Олимпийские игры, Чемпионат мира, Кубок Мира, Гран-При и Континентальный Кубок. Ранее наш город принимал Гран-при и Континентальный Кубок.
Проведение соревнований такого рода означает, что комплекс трамплинов в Нижнем Тагиле – один из передовых. Так, здесь проведут соревнования наравне с событиями на легендарных трамплинах в Оберстдорфе, Клингентале, Лиллехаммере, Планице, Осло, Закопане и многих других.
Кстати, Нижний Тагил – единственный российский город, где в предстоящем сезоне будут проводить мировые соревнования (и Кубок Мира, и Гран-При). Печальные новости накануне ожидали город Чайковский (Пермский край), проведения этапа в котором FIS вычеркнула перед официальным подписанием календаря.
Тагильчане, ничего не планируйте на 13-14 декабря 2014, в эти дни в Нижнем Тагиле летающие лыжники будут бороться за призы на этапе Кубка Мира. Добавим, что соревнования пройдут на К-120 (HS-134). А уже совсем скоро, в июне, на горе Долгая пройдет Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина.
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