Зимой в Нижнем Тагиле примут Кубок Мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Нижний Тагил на этот раз принимает соревнования на ранг выше тех, что были здесь ранее – Кубок Мира. Напомним, по степени значимости состязания распределились следующим образом – Олимпийские игры, Чемпионат мира, Кубок Мира, Гран-При и Континентальный Кубок. Ранее наш город принимал Гран-при и Континентальный Кубок.

Проведение соревнований такого рода означает, что комплекс трамплинов в Нижнем Тагиле – один из передовых. Так, здесь проведут соревнования наравне с событиями на легендарных трамплинах в Оберстдорфе, Клингентале, Лиллехаммере, Планице, Осло, Закопане и многих других.

Кстати, Нижний Тагил – единственный российский город, где в предстоящем сезоне будут проводить мировые соревнования (и Кубок Мира, и Гран-При). Печальные новости накануне ожидали город Чайковский (Пермский край), проведения этапа в котором FIS вычеркнула перед официальным подписанием календаря.

Тагильчане, ничего не планируйте на 13-14 декабря 2014, в эти дни в Нижнем Тагиле летающие лыжники будут бороться за призы на этапе Кубка Мира. Добавим, что соревнования пройдут на К-120 (HS-134). А уже совсем скоро, в июне, на горе Долгая пройдет Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина.