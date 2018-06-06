Тагильчанин Игорь Орлов завоевал золото на Кубке России по пауэрлифтингу (ВИДЕО)

Команда из Свердловской области стала второй в общем зачете. У свердловчан пять медалей: три золотые и две серебряные.

Игорь Орлов завоевал победу в весе до 93 кг. Его соперниками стали Павел Москалёв из Каменска-Уральского и москвич Владислав Хаджиев.

Тагильчанин взял вес в 265 кг. Игорь Орлов поедет на Кубок Европы, который пройдет в Мюнхене в октябре, сообщает ТК «Тагил-ТВ».

В апреле двое спортсменов из Нижнего Тагила стали чемпионами мира по пауэрлифтингу.

Видео: «Тагил-ТВ»