Тагильчанин Игорь Орлов завоевал золото на Кубке России по пауэрлифтингу (ВИДЕО)
6 июня, 23:45Спорт
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Тагильчанин Игорь Орлов стал первым на Кубке России по пауэрлифтингу, который проходил в Кемеровской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Команда из Свердловской области стала второй в общем зачете. У свердловчан пять медалей: три золотые и две серебряные.
Игорь Орлов завоевал победу в весе до 93 кг. Его соперниками стали Павел Москалёв из Каменска-Уральского и москвич Владислав Хаджиев.
Тагильчанин взял вес в 265 кг. Игорь Орлов поедет на Кубок Европы, который пройдет в Мюнхене в октябре, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
В апреле двое спортсменов из Нижнего Тагила стали чемпионами мира по пауэрлифтингу.
Видео: «Тагил-ТВ»
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