Мария Савинова вновь показывает лучшие результаты и ставит личные рекорды – закончились выступления на чемпионате в Чебоксарах
Мария Савинова по праву считается одной из сильнейших бегуний спортивного клуба «Спутник». Она уже получила путевку на соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде 2012. Сейчас она тренируется, чтобы держать себя в форме. В подходящем к завершению чемпионате в Чебоксарах Мария провела контрольную тренировку, и результатом осталась довольна.
Как сообщает пресс-служба СК «Спутник», на дистанции в800 метров Савинова показала лучший результат сезона в Европе - 1:57.42, а вбеге на 400 метров установила личный рекорд - 51.43.
Перед чемпионатом России мы с тренером ВладимиромСеменовичем Казариным ставили задачу проверить скорость и пробежать основнуюдистанцию. Так как проблема отбора на Олимпиаду передо мной не стоит, выступалапод нагрузкой, тем не менее, удалось показать хорошие секунды. До Лондонабольше стартов не запланировано, в оставшееся время предстоит еще проделатьбольшой объем работы Мария Савинова, легкоатлетка.
Сегодня пройдет последний день соревнований, и от «Спутника»выступит Полина Дериглазова. Полина будет покорять дистанцию в 200 метров.Пожелаем ей удачи!
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