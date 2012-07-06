Мария Савинова вновь показывает лучшие результаты и ставит личные рекорды – закончились выступления на чемпионате в Чебоксарах

Перед чемпионатом России мы с тренером ВладимиромСеменовичем Казариным ставили задачу проверить скорость и пробежать основнуюдистанцию. Так как проблема отбора на Олимпиаду передо мной не стоит, выступалапод нагрузкой, тем не менее, удалось показать хорошие секунды. До Лондонабольше стартов не запланировано, в оставшееся время предстоит еще проделатьбольшой объем работы Мария Савинова, легкоатлетка.