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Мария Савинова вновь показывает лучшие результаты и ставит личные рекорды – закончились выступления на чемпионате в Чебоксарах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мария Савинова вновь показывает лучшие результаты и ставит личные рекорды – закончились выступления на чемпионате в Чебоксарах

6 июля 2012, 09:55Спорт
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