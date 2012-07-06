Уже этой зимой можно будет отдыхать на обновленном трамплинном комплексе на горе Долгая
Николай Гарбузов, заместитель министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области по организационно-массовой работе, рассказал о результатах работы на сегодняшний день.
С егослов, в настоящее время полностью оборудованы трамплины К-40 и К-60, подходит кконцу монтаж трибун, завершается строительство гостиничного комплекса. Также врамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры испорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» строители приступили к ремонтуадминистративного корпуса, уже существующих трамплинов К-90 и К-120.
Другиебригады начали возведение абсолютно новых объектов: 2 трамплина вместе с трибунами на 768 и 1184 места,соответственно, лыжный стадион и спортивно-гостиничный комплекс.
По заверениям замминистра,комплекс сможет принять первых посетителей уже в декабре этого года. Он сможетстать основной базой для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2014 года вСочи.
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