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Уже этой зимой можно будет отдыхать на обновленном трамплинном комплексе на горе Долгая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уже этой зимой можно будет отдыхать на обновленном трамплинном комплексе на горе Долгая

6 июля 2012, 17:00Спорт
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