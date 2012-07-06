Завтра тагильчане будут состязаться в ежегодном футбольном турнире памяти Петра Хрустовского
6 июля 2012, 15:30Спорт
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Как сообщает «Российская газета», завтра пройдет ежегодный турнир по футболу в память о трагически погибшем Петре Хрустовском, нападающем футбольного клуба «Урал». Соревнования пройдут уже в 9 раз. Встретятся футболисты на искусственном поле стадиона «Уралмаш» в Екатеринбурге.
Фанаты, болельщики и команды приедут из самых разных городов: Екатеринбург,Нижний Тагил, Стерлитамак, Челябинск, Пермь, Тюмень. Тюменская команда, кстати,в прошлом году стала победителем.
Напомним, что Петр Хрустовский был одним из ярчайших футболистов,прекрасным нападающим в своей команде. До сих пор игровой номер «23», подкоторым он выступал, закреплен за Петром. Таковым было решение ФК «Урал».
Фото с сайта fc-ural.ru.
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