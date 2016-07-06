Черлидеры из Нижнего Тагила стали призерами Первенства Европы (ФОТО)

В составе российской сборной приняла участие команда «Биверс» детской спортшколы «Тагилстрой». Право выступить на престижных соревнованиях тагильчане получили после победы на первенстве страны, которое месяц назад проходило в Екатеринбурге.

В составе тагильской команды выступали кандидаты в мастера спорта: Илья и Иван Знаменщиковы, Екатерина Сапегина и Виктория Панфилова. Спортсмены выступали в разделе «групповой стант».

Конкуренцию нашим землякам составили 8 команд из разных стран: Германии, Норвегии, Польши, Дании, Словении, Бельгии, Боснии – Герцеговины и России. В итоге «Биверс» занял третье место, уступив всего половину балла датским черлидерам и 13 баллов золотому призеру– команде из Словении.

В общей сложности в международных соревнованиях приняли участие 5 тысяч черлидеров.

Добавим, что сборная России победила в командном зачете: в активе спортсменов 9 золотых, серебряная и 3 бронзовых медалей.