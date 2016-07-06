Сеанс одновременной игры в шахматы и ГО состоится в Нижнем Тагиле
6 июля 2016, 14:50Спорт
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Музей-заповедник «Демидовская дача» продолжает серию летних субботних променадов. На этой неделе 9 июля музей приглашает всех желающих на сеанс одновременной игры в шахматы и ГО.
Мероприятие организовано Шахматно-шашечным центром, сотрудниками музея-заповедника и Управлением Нижнего Тагила по развитию физической культуры.
Соперником для тагильчан в шахматных баталиях станет КМС по шахматам Владимир Путилов, а Данил Мячев, являющийся руководителем Нижнетагильского клуба по игре ГО, объяснит всем желающим правила древней китайской игры.
Обе этих игры, несмотря на кажущуюся простоту, достаточно сложны, они способствуют концентрации внимания, а также развитию тактического и стратегического мышления, активизируют умственную деятельность. Организаторы мероприятия полагают, что особенно полезным и интересным будет участие в игре для юных тагильчан. Вход на мероприятие свободный.
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