Сеанс одновременной игры в шахматы и ГО состоится в Нижнем Тагиле

Соперником для тагильчан в шахматных баталиях станет КМС по шахматам Владимир Путилов, а Данил Мячев, являющийся руководителем Нижнетагильского клуба по игре ГО, объяснит всем желающим правила древней китайской игры.

Обе этих игры, несмотря на кажущуюся простоту, достаточно сложны, они способствуют концентрации внимания, а также развитию тактического и стратегического мышления, активизируют умственную деятельность. Организаторы мероприятия полагают, что особенно полезным и интересным будет участие в игре для юных тагильчан. Вход на мероприятие свободный.