Турнир по хоккею «Кубок Уралвагонзавода» пройдет в Нижнем Тагиле в августе
Уже третий раз на льду Дворца спорта им. Сотникова состоятся хоккейные баталии за кубок УВЗ. Турнир пройдет в рамках межсезонной подготовки к чемпионату ВХЛ.
Нынешний турнир станет настоящей интригой как для хоккейных клубов, так и для болельщиков. Ведь в прошлых турнирах на тагильском льду в финале неизменно встречались «Спутник» и челябинский «Челмет». В 2014 год победу в овертайме одержали гости, а через год тагильчане взяли реванш.
Интерес к предстоящему турниру подогревает участие финалиста розыгрыша Братины последнего сезона – «Ижстали». А для команды из Барнаула «Кубок» станет настоящей проверкой перед новым сезоном, который «Алтай» проведет в первенстве Высшей хоккейной лиги.
Кроме того, по информации пресс-службы «Спутника», ожидается приезд воспитанника тагильского хоккея, а ныне нападающего магнитогорского «Металлурга» Артема Железкова. Хоккеист привезет в родной город Кубок Гагарина, обладателем которого он является.
«Кубок УВЗ» будет проходить с 11 по 14 августа. В первый день «Спутник» сыграет с гостями из Челябинска. 12 августа тагильчане встретятся на льду с барнаульским «Алтаем», а на следующий день – с «Ижсталью» из Ижевска.
Финальный матч состоится 14 августа в 17:00.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru