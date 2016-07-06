Турнир по хоккею «Кубок Уралвагонзавода» пройдет в Нижнем Тагиле в августе

Нынешний турнир станет настоящей интригой как для хоккейных клубов, так и для болельщиков. Ведь в прошлых турнирах на тагильском льду в финале неизменно встречались «Спутник» и челябинский «Челмет». В 2014 год победу в овертайме одержали гости, а через год тагильчане взяли реванш.