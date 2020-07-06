Бубнов прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился эмоциями после победы «Зенита» в чемпионате страны.
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Sportbox.ru.
«Набранный «Зенитом» отрыв и досрочное чемпионство полностью отражает расклад сил в нашем чемпионате.
У Сергея Семака самый стабильный состав и качественная скамейка в РПЛ, а по уровню мастерства петербуржцы превосходят соперников.
Уже зимой было понятно, что «Зенит» не упустит чемпионство, а преимущество в таблице будет скорее расти, нежели сокращаться», – сказал Бубнов.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей