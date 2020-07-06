Бубнов прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Sportbox.ru.

«Набранный «Зенитом» отрыв и досрочное чемпионство полностью отражает расклад сил в нашем чемпионате.

У Сергея Семака самый стабильный состав и качественная скамейка в РПЛ, а по уровню мастерства петербуржцы превосходят соперников.