Полузащитник Олег Шатов из Нижнего Тагила стал троекратным чемпионом России
Сегодня, 16:15СпортФото: ФК "Зенит"
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Полузащитник Олег Шатов из Нижнего Тагила, который выступает за футбольный клуб «Зенит» получил золотые медали в сезонах 2014/15, 2018/19 и 2019/20, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В текущем чемпионате спортсмен долгое время лечился от травмы и принял участие только в девяти матчах.
Сам ФК из Санкт-Петербурга досрочно получил свой шестой титул. Для этого потребовалось 26 туров. До этого победителей определяли по итогам 27 тура.
Олег Шатов родился 29 июля 1990 года в Нижнем Тагиле и начал играть в мини-футбольном клубе «ВИЗ-Синара». В 2007 году он начал выступать за екатеринбургский «УРал», в составе которого провел больше 100 матчей. По итогам 2010 года он был признан лучшим игроком команды. В августе 2013 года он подписал контракт с «Зенитом».
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