Полузащитник Олег Шатов из Нижнего Тагила стал троекратным чемпионом России

В текущем чемпионате спортсмен долгое время лечился от травмы и принял участие только в девяти матчах.

Сам ФК из Санкт-Петербурга досрочно получил свой шестой титул. Для этого потребовалось 26 туров. До этого победителей определяли по итогам 27 тура.

Олег Шатов родился 29 июля 1990 года в Нижнем Тагиле и начал играть в мини-футбольном клубе «ВИЗ-Синара». В 2007 году он начал выступать за екатеринбургский «УРал», в составе которого провел больше 100 матчей. По итогам 2010 года он был признан лучшим игроком команды. В августе 2013 года он подписал контракт с «Зенитом».