Тренер «Монреаля» - о победе над «Тампой»: «Для нас это был еще один вызов»

Тренер «Монреаля» - о победе над «Тампой»: «Для нас это был еще один вызов»
Тренер «Монреаля» - о победе над «Тампой»: «Для нас это был еще один вызов»
Вчера, 20:09СпортФото: pxhere.com
«Канадиенс» сократили счет в финальной серии плей-офф НХЛ - 1-3.

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм прокомментировал победу над «Тампой» в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли (3:2 ОТ).

«Мы говорили о том, что и как надо менять, и для нас это был еще один вызов. Сегодня мы играли с большой отдачей. Да, не идеально. Но мы продолжаем чувствовать то, что можем быть лучше. Постараемся доказать это в пятом матче в Тампе. Хотя там, конечно, не будет легче», - приводит слова Дюшарма «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт НХЛ.

Напомним, что свой первый матч в финальной серии провел российский защитник Александр Романов. Хоккеист «Монреаля» отметился заброшенной шайбой.

Напомним, что счет в серии стал 3-1 в пользу «Лайтнинг». Пятый матч между командами пройдет 8 июля и начнется в 03:00 по московскому времени.

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