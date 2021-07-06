Тренер «Монреаля» - о победе над «Тампой»: «Для нас это был еще один вызов»

«Мы говорили о том, что и как надо менять, и для нас это был еще один вызов. Сегодня мы играли с большой отдачей. Да, не идеально. Но мы продолжаем чувствовать то, что можем быть лучше. Постараемся доказать это в пятом матче в Тампе. Хотя там, конечно, не будет легче», - приводит слова Дюшарма «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт НХЛ.