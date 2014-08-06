1 сентября в Нижнем Тагиле откроется обновленная баскетбольная площадка

В самое ближайшее время будет установлено металлическое ограждение и благоустроена территория. А торжественное открытие долгожданной площадки намечено на 1 сентября. Эту площадку уже можно смело назвать раритетной, ведь ее своими руками построили лучшие баскетболисты нашего города.

Первую подобную стройку БК «Старый соболь» организовал еще в 1995 году по адресу ул. Сибирская, 19. Там баскетбольная площадка более 10 лет была местом тренировок и соревнований тагильских баскетболистов.

Через 2 года, в 1997 году, к 275-летию Нижнего Тагила игроки «Старого соболя» смонтировали площадку в парке Горно-металлургического техникума, которая сейчас переживает второе рождение и будет открыта в ближайшее время.

Я искренне хочу поблагодарить игроков БК «Старый соболь», которые, невзирая на погодные условия, иногда в ущерб тренировкам и подготовке к новому сезону в Чемпионате Высшей лиги, быстро и качественно выполнили огромный объем работы. Приятно, что строительство происходило на глазах учащихся ДЮСШ, которые посещали городской лагерь и тоже внесли свой посильный вклад в стройку. Теперь игроки «Старого соболя» не только кумиры на баскетбольной площадке, но и на трудовом фронте. Здесь очень большой воспитательный момент заявил директор ДЮСШ «Старый соболь» Игорь Вахрушев.