1 сентября в Нижнем Тагиле откроется обновленная баскетбольная площадка
На минувшей неделе закончился первый этап строительства открытой баскетбольной площадки ДЮСШ «Старый соболь» по адресу ул. Пархоменко, 37. Игроки мужской баскетбольной команды «Старый соболь», сотрудники и учащиеся ДЮСШ в июле месяце провели работы по монтажу и укладке деревянного покрытия баскетбольной площадки площадью 500 квадратных метров.
В самое ближайшее время будет установлено металлическое ограждение и благоустроена территория. А торжественное открытие долгожданной площадки намечено на 1 сентября. Эту площадку уже можно смело назвать раритетной, ведь ее своими руками построили лучшие баскетболисты нашего города.
Первую подобную стройку БК «Старый соболь» организовал еще в 1995 году по адресу ул. Сибирская, 19. Там баскетбольная площадка более 10 лет была местом тренировок и соревнований тагильских баскетболистов.
Через 2 года, в 1997 году, к 275-летию Нижнего Тагила игроки «Старого соболя» смонтировали площадку в парке Горно-металлургического техникума, которая сейчас переживает второе рождение и будет открыта в ближайшее время.
Я искренне хочу поблагодарить игроков БК «Старый соболь», которые, невзирая на погодные условия, иногда в ущерб тренировкам и подготовке к новому сезону в Чемпионате Высшей лиги, быстро и качественно выполнили огромный объем работы. Приятно, что строительство происходило на глазах учащихся ДЮСШ, которые посещали городской лагерь и тоже внесли свой посильный вклад в стройку. Теперь игроки «Старого соболя» не только кумиры на баскетбольной площадке, но и на трудовом фронте. Здесь очень большой воспитательный момент заявил директор ДЮСШ «Старый соболь» Игорь Вахрушев.
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