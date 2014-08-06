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1 сентября в Нижнем Тагиле откроется обновленная баскетбольная площадка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 сентября в Нижнем Тагиле откроется обновленная баскетбольная площадка

6 августа 2014, 11:15Спорт
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