Открытый чемпионат по детскому парусному спорту пройдет в Нижнем Тагиле

В Нижний Тагил прибудут юные яхтсмены со всей Свердловской области: из Екатеринбурга, Лесного, Верхнего Тагила и других городов. Состязание горожане смогут увидеть на акватории тагильского пруда. Парусные гонки пройдут для трех классов яхт – «Оптимист», «Кадет» и «Луч».