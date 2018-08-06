Открытый чемпионат по детскому парусному спорту пройдет в Нижнем Тагиле

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11 и 12 августа в Нижнем Тагиле состоится открытый чемпионат города по детскому парусному спорту.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижний Тагил прибудут юные яхтсмены со всей Свердловской области: из Екатеринбурга, Лесного, Верхнего Тагила и других городов. Состязание горожане смогут увидеть на акватории тагильского пруда. Парусные гонки пройдут для трех классов яхт – «Оптимист», «Кадет» и «Луч».
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В тагильском яхт-клубе вовсю идет подготовка к главному парусному состязанию. Будем болеть за наших ребят!рассказали в тагильской школе юнг.
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