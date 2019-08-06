Свердловский спортсмен стал лицом чемпионата мира по боксу
Сегодня, 11:02СпортФото: пресс-служба чемпионата
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Свердловский боксер Егор Мехонцев, уроженец Омска Алексей Тищенко и спортсмен из Новокуйбышевска Олег Саитов стали лицами чемпионата мира по боксу, сообщает пресс-служба спортмероприятия.
Сюжеты: Екатеринбург
Все спортсмены являются олимпийскими чемпионами. Они будут присутствовать на официальных мероприятиях чемпионата, а также посещать открытые тренировки.
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Чемпионат мира по боксу пройдет 8–21 сентября в Екатеринбурге. За титул чемпиона поборются 450 спортсменов из 90 стран.
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