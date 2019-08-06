В Нижний Тагил привезли пояс международного турнира по смешанным единоборствам

Уверен, что соревнования, проходящие в месте откуда начался наш город, где заключен дух людей, укрощающих уже почти 300 лет уральский металл, станут зрелищным и ярким событием и с каждым годом будут привлекать все больше зрителей и титулованных спортсменов. В перспективе турнир, приуроченный к Дню города, может стать одним из брендов Нижнего Тагила, сказал Пинаев.