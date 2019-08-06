В Нижний Тагил привезли пояс международного турнира по смешанным единоборствам
В Нижний Тагил привезли чемпионский пояс международного турнира «Вторжение ММА», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Спортивное событие, приуроченное ко Дню города, состоится 10 августа на площадке у подножия Лисьей горы.
Под открытым небом пройдут 11 поединков, тагильские спортсмены примут участие в четырех состязаниях. Главным событием, по словам генпродюсера компании Александра Шмакова, станет бой между спортсменом Хамзой Агаризаевым и бойцом Шахромом Кодировым.
Победитель получит пятикилограммовый пояс, который выполнил мастер Александр Беспамятных из Нижнего Тагила.
Глава города Владислав Пинаев встретился с тагильскими спортсменами и пожелал им успехов.
Уверен, что соревнования, проходящие в месте откуда начался наш город, где заключен дух людей, укрощающих уже почти 300 лет уральский металл, станут зрелищным и ярким событием и с каждым годом будут привлекать все больше зрителей и титулованных спортсменов. В перспективе турнир, приуроченный к Дню города, может стать одним из брендов Нижнего Тагила, сказал Пинаев.
Пинаев также напомнил, что в 2020 году в городе начнется строительство Центра единоборств.