«ПСЖ» начал переговоры о трансфере Алабы

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Защитник «Баварии» Давид Алаба может перебраться в чемпионат Франции.
Об этом информирует «Советский спорт» со ссылкой на France Football.
Согласно источнику, в его услугах заинтересован главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель. Он уже попросил руководство пригласить игрока этим летом.
Ранее сообщалось, что 28-летний австриец не сумел договориться с «Баварией» о продлении контракт и решил покинуть клуб.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей