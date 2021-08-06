Тимановская намерена «сделать всё», чтобы продолжить свою карьеру

«Я готова вернуться в Беларусь, когда там для меня будет безопасно. Надеюсь, это не последние мои Олимпийские игры, а будут еще как минимум два таких старта. Буду делать все, чтобы продолжить свою карьеру», — приводит «Советский спорт» слова Тимановской со ссылкой на телеканал TVP.