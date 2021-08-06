Всемирный саммит спорта и бизнеса в Екатеринбурге перенесен из-за COVID-19

Всемирный саммит спорта и бизнеса «Спорт-Аккорд», на который ожидался приезд в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина в ноябре 2021 года, перенесен из-за коронавируса на 2022 год.

Мероприятие должно было пройти с 7 по 12 ноября 2021 года в «Екатеринбург-Экспо», однако руководство саммита решило его перенести из-за коронавируса. Там считают, что нужно, чтобы как можно больше людей со всего мира могли присутствовать лично. Мы надеемся, что с развитием вакцинации в ближайшее время ограничения к маю следующего года для поездок по всему миру будут ослаблены, чтобы позволить как можно большему числу делегатов приехать в Екатеринбург, сказал президент «Спорт-Аккорда» Раффаэле Кьюлли. Саммит решено перенести на даты с 15 до 20 мая 2022 года. Мероприятие проводится ежегодно в разных городах мира. В России ранее он проходил дважды, в 2013 году в Санкт-Петербурге, а в 2015 — в Сочи. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил Владимира Путина посетить всемирный саммит спорта и бизнеса «Спорт-Аккорд» в Екатеринбурге. Владимир Путин обещал приехать в Екатеринбург в следующем году

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