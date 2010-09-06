14-летняя российская сноубордистка погибла на тренировке в Швейцарии

Полина Петроченко, медалистка Всероссийских юношеских и юниорских соревнований, летом 2010 года была включена в юношескую сборную России по сноуборд-кроссу. По отзывам тренеров, она была очень талантливой спортсменкой.

Члены Федерации горнолыжного спорта и сноуборда и швейцарские власти утверждают, что все необходимые требования безопасности во время тренировки были соблюдены.

На склоне, где погибла Полина, прекращены тренировки в знак памяти сноубордистки. "Мы приняли решение во всех сборных пока отказаться от работы на склоне. Спортсмены не бросают тренировок, но занимаются только общефизической подготовкой на земле. Продолжать снежные тренировки сразу после гибели Полины было бы не совсем правильно", - цитирует "Советский спорт" члена Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонида Мельникова.