Авиакомпания возместит Кузнецову и Ларионову треть стоимости сломанной лодки
6 сентября 2010, 16:32СпортОльга
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Авиакомпания возместит Кузнецову и Ларионову треть стоимости сломанной лодки. Об этом, как рассказала тренер тагильских гребцов-слаломистов Ольга Гвоздева, им сообщили представители авиакомпании.
Напомним, накануне Чемпионата Европы тагильским спортсменам в аэропорту выдали сломанное каноэ. Стоимость новой лодки – 3600 евро. Поспешно приобретенное взамен сломанного каноэ не совсем подходит гребцам. Сейчас они продолжают его обкатывать на канале в Словении, в городе Тацен, при подготовке к Чемпионату мира по гребному слалому. 8-го сентября у Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова назначен первый старт в рамках Чемпионата мира.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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