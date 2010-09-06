Авиакомпания возместит Кузнецову и Ларионову треть стоимости сломанной лодки

Напомним, накануне Чемпионата Европы тагильским спортсменам в аэропорту выдали сломанное каноэ. Стоимость новой лодки – 3600 евро. Поспешно приобретенное взамен сломанного каноэ не совсем подходит гребцам. Сейчас они продолжают его обкатывать на канале в Словении, в городе Тацен, при подготовке к Чемпионату мира по гребному слалому. 8-го сентября у Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова назначен первый старт в рамках Чемпионата мира.