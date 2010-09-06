Российские болельщики разорили андоррского фермера

60-летний фермер, сообщивший лишь свое имя - Пепе, рассказал, что посмотреть матч Андорра - Россия на его участке собрались около 150-ти российских болельщиков. На куске земли, расположенной около стадиона, Пепе выращивал капусту, картошку, яблоки и груши. После окончания матча фермер обнаружил, что картошка вытоптана почти на 80-ти квадратных метрах, потеряна треть урожая яблок. Кроме того, болельщики оставили груды мусора.

Житель Андорры выразил удивление тем фактом, что полиция ничего не сделала для защиты его собственности. Будет ли фермер обращаться в суд в связи с нанесенным ему ущербом, пока не известно.

Напомним, что российская сборная провела в Андорре первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу россиян.