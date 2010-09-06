Спортсменка "Спутника" Мария Савинова заняла третье место на Континентальном кубке в Хорватии

В этих соревнованиях спортсменка выступала за сборную Европы и внесла свой значительный вклад в ее победу. На дистанции 800 метров Савинова показала высокий результат 1:58.27. Россиянку опередили только спортсменки из Кении и Ямайки, сообщает пресс-служба СК "Спутник".