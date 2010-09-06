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Спортсменка "Спутника" Мария Савинова заняла третье место на Континентальном кубке в Хорватии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсменка "Спутника" Мария Савинова заняла третье место на Континентальном кубке в Хорватии

6 сентября 2010, 13:44СпортОльга
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