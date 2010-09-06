Спортсменка "Спутника" Мария Савинова заняла третье место на Континентальном кубке в Хорватии
6 сентября 2010, 13:44СпортОльга
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Представительница спортивного клуба "Спутник" чемпионка мира и Европы Мария Савинова заняла третье место на Континентальном Кубке в Хорватии.
В этих соревнованиях спортсменка выступала за сборную Европы и внесла свой значительный вклад в ее победу. На дистанции 800 метров Савинова показала высокий результат 1:58.27. Россиянку опередили только спортсменки из Кении и Ямайки, сообщает пресс-служба СК "Спутник".
Старт в Хорватии стал последним для Марии Савиновой в этом сезоне. В ближайших планах у чемпионки выйти замуж за спортсмена клуба "Спутник" Алексея Фарносова.
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