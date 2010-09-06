"Спутник" сыграл с "Автомобилистом" вничью

"Совсем скоро начнется сезон и в КХЛ, и в ВХЛ, поэтому важно проверить игровые связи и тактические схемы. Матч получился боевым, обе команды показали атакующий хоккей", - отметил тренер тагильских хоккеистов Алексей Ждахин.