"Спутник" сыграл с "Автомобилистом" вничью
6 сентября 2010, 16:08СпортОльга
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Хоккеисты "Спутника" провели товарищеский матч на выезде с екатеринбургским "Автомобилистом". Основное время встречи завершилось с результатом 4:4.
"Совсем скоро начнется сезон и в КХЛ, и в ВХЛ, поэтому важно проверить игровые связи и тактические схемы. Матч получился боевым, обе команды показали атакующий хоккей", - отметил тренер тагильских хоккеистов Алексей Ждахин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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