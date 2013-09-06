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Сегодня юные хоккеисты Нижнего Тагила откроют новый сезон МХЛ
Сюжеты:
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Сегодня юные хоккеисты Нижнего Тагила откроют новый сезон МХЛ

6 сентября 2013, 13:20СпортCorey
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