Сегодня юные хоккеисты Нижнего Тагила откроют новый сезон МХЛ
Сегодня молодежная команда «Юниор-Спутник» перешагнет порог нового сезона МХЛ 2012/2013 годов. 6-го сентября в 19:00 на домашнем льду наша «молодежка» сыграет с «Ангарским Ермаком». Вторая встреча команд состоится 7-го сентября в 13:00.
А вчера, напомним, состоялась встреча старшего «Спутника»: в рамках ВХЛ они сразились в последнем матче межсезонья с челябинским «Челметом». Игра была жаркая и завершилась со счетом 4:2. Забившие игроки - Дмитрий Попов, Владимир Карпов, Валенитин Артамонов, Захар Ощинский!
Что касается МХЛ, то в состав команды было заявлено 25 человек – юные хоккеисты 1997 года рождения. Они неплохо себя проявили на предсезонном турнире в г. Учалы, где наша команда заняла второе место, рассказывает главный тренер «Юниор-Спутник» Владислав Хромых. Среди новых игроков - Данил Манеров, Роман Шалягин, недавно приехал новый защитник из Казахстана Дмитрий Кислицын. Что касается планов, задач на сезон, в первую очередь это, конечно, попасть в плей-офф, затем уже как можно дальше продвинуться.
Касаемо ошибок прошлого сезона - не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы подопечным внушаем, что каждый должен иметь психологию победителя, ведь ребята – соперники они такие же, только против нас играют. От настроя многое зависит, от характера. Вот и последний турнир показал, что мы можем на равных играть с сильным соперником, например тот же «Мечел», который оказался на позицию выше, заняв первое место говорит тренер.
© TagilCity.ru по материалам пресс-службы СК «Спутник»