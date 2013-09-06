Сегодня юные хоккеисты Нижнего Тагила откроют новый сезон МХЛ

А вчера, напомним, состоялась встреча старшего «Спутника»: в рамках ВХЛ они сразились в последнем матче межсезонья с челябинским «Челметом». Игра была жаркая и завершилась со счетом 4:2. Забившие игроки - Дмитрий Попов, Владимир Карпов, Валенитин Артамонов, Захар Ощинский!

Что касается МХЛ, то в состав команды было заявлено 25 человек – юные хоккеисты 1997 года рождения. Они неплохо себя проявили на предсезонном турнире в г. Учалы, где наша команда заняла второе место, рассказывает главный тренер «Юниор-Спутник» Владислав Хромых. Среди новых игроков - Данил Манеров, Роман Шалягин, недавно приехал новый защитник из Казахстана Дмитрий Кислицын. Что касается планов, задач на сезон, в первую очередь это, конечно, попасть в плей-офф, затем уже как можно дальше продвинуться.

Касаемо ошибок прошлого сезона - не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы подопечным внушаем, что каждый должен иметь психологию победителя, ведь ребята – соперники они такие же, только против нас играют. От настроя многое зависит, от характера. Вот и последний турнир показал, что мы можем на равных играть с сильным соперником, например тот же «Мечел», который оказался на позицию выше, заняв первое место говорит тренер.