В Екатеринбурге пройдет встреча «Автомобилиста» с питерским «СКА»
Сегодня, 13:10СпортФото: pixabay.com
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Сегодня, 6 сентября, в 19:00 на «Арене Уралец», по адресу ул. Большакова, 90, состоится хоккейный матч между «Автомобилистом» и гостями из Санкт-Петербурга «СКА», сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Сейчас в турнирной таблице восточной конференции уральские игроки уступают командам «Сибирь» и «Авангард», а также имеют в запасе четыре очка.
Ранее «Автомобилист» одержал победу над «Севастополем» и «Витязем».
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