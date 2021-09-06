Медведев прокомментировал предстоящий матч с ван де Зандсхулпом

Медведев прокомментировал предстоящий матч с ван де Зандсхулпом
Медведев прокомментировал предстоящий матч с ван де Зандсхулпом
Сегодня, 18:50СпортФото: pxhere.com
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с Ботиком ван де Зандсхулпом на Открытом чемпионате США.

«Определенно здесь, в Нью-Йорке, много сюрпризов, может быть, даже больше, чем на других «Шлемах». Несколько раз видел, как он тренировался. Я знаю, что он может хорошо играть. Я видел это сегодня, он выбрал очень хорошую тактику против Диего. Он был вездесущ на корте. За его плечами несколько матчей, он уставший. Я собираюсь попытаться использовать это и победить», - приводит слова Медведева "Советский спорт".

В 1/8 финала Даниил переиграл британца Дэниэла Эвансом (6:3, 6:4, 6:3), а Ботик оказался сильнее аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1).

Матч Медведев - Зандсхулп состоится завтра, 7 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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