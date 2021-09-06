Медведев прокомментировал предстоящий матч с ван де Зандсхулпом

«Определенно здесь, в Нью-Йорке, много сюрпризов, может быть, даже больше, чем на других «Шлемах». Несколько раз видел, как он тренировался. Я знаю, что он может хорошо играть. Я видел это сегодня, он выбрал очень хорошую тактику против Диего. Он был вездесущ на корте. За его плечами несколько матчей, он уставший. Я собираюсь попытаться использовать это и победить», - приводит слова Медведева "Советский спорт".