У «Спутника» появился новый центральный нападающий
6 октября 2010, 16:37СпортАнка
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Руководство спортивного клуба «Спутник» заявило для участия в чемпионате ВХЛ 33-летнего защитника Андрея Кузнецова.
Воспитанник ярославской школы хоккея прошлый сезон играл за пермский «Молот-Прикамье» и «Ижсталь». Предсезонную подготовку Кузнецов прошел в казахстанском клубе «Бейбарыс». В «Спутнике» Андрею Кузнецову присвоен номер 21. Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», тренерский штаб намерен использовать игрока в качестве центрального нападающего.
Вчера Кузнецов вместе с командой отправился на выездные матчи. 6 октября «Спутник» в Тольятти сыграет с местной «Ладой», занимающей последнее место в турнирной таблице ВХЛ. 8 октября наша команда встретится с саратовским «Кристаллом».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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