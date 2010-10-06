У «Спутника» появился новый центральный нападающий

Воспитанник ярославской школы хоккея прошлый сезон играл за пермский «Молот-Прикамье» и «Ижсталь». Предсезонную подготовку Кузнецов прошел в казахстанском клубе «Бейбарыс». В «Спутнике» Андрею Кузнецову присвоен номер 21. Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», тренерский штаб намерен использовать игрока в качестве центрального нападающего.