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У Свердловской области 2 место в юниорском первенстве по по тхэквондо
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У Свердловской области 2 место в юниорском первенстве по по тхэквондо

6 октября 2010, 07:44СпортОльга
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