У Свердловской области 2 место в юниорском первенстве по по тхэквондо
С 1 по 3 октября состоялось Первенство ОГФСО «Юность России» по тхэквондо ВТФ 2010 года среди юниоров и юниорок. Нижний Тагил представляла команда из числа воспитанников ДЮСШ №2 в составе 10 человек.
«Данные соревнования для тагильских тхэквондистов являлись первымстартом в 2010-2011 учебном году. И уже копилку «Федерации тхэквондо(ВТФ) г. Нижний Тагил» пополнили Юлия Стрижова и Элиза Фофанова, восходяна олимпийский пьедестал за бронзовой наградой. А Александр Дмитриев,Евгений Горбунов, Ольга Буяр в своих категорияхзаняли 5 место», –рассказала TagilCity Анастасия Немтина, президент «Федерации тхэквондо(ВТФ) г. Нижний Тагил».
В общем командном Свердловская область заняла 2-ое место. 1-ое место уЧелябинской области, на 3-ем месте - Оренбурская область.Всего в соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из разныхобластей России: Челябинской,Тюменской, Московской, Ленинградской,респ. Башкоркостан и др.
Следующий выездное соревнование тагильских спортсменов состоится 4-7ноября 2010 г.в Красноуфимске, где состоится «ХII Всероссийский турнирпо Тхэквондо ВТФ «Молодежный». Этот турнир станет подготовительнымэтапом к отборочным соревнованиям «Первенство области», которыесостоятся в декабре месяце в Екатеринбурге, сообщила Анастасия Немтина.