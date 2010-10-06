У Свердловской области 2 место в юниорском первенстве по по тхэквондо

«Данные соревнования для тагильских тхэквондистов являлись первымстартом в 2010-2011 учебном году. И уже копилку «Федерации тхэквондо(ВТФ) г. Нижний Тагил» пополнили Юлия Стрижова и Элиза Фофанова, восходяна олимпийский пьедестал за бронзовой наградой. А Александр Дмитриев,Евгений Горбунов, Ольга Буяр в своих категорияхзаняли 5 место», –рассказала TagilCity Анастасия Немтина, президент «Федерации тхэквондо(ВТФ) г. Нижний Тагил».