Тагильские баскетболисты завоевали путёвку в первенство Свердловской области

Основную конкуренцию нижнетагильским баскетболистам составили команды из Новоуральска «Темп» и «Кедр» из Ревды. Новоуральцев «соболя» обыграли со счётом 58:48, а вот «Кедр» смог выстоять перед натиском тагильчан – матч закончился со счётом 48:54 в пользу ревдинской команды.