Тагильские баскетболисты завоевали путёвку в первенство Свердловской области

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Команда «Старый соболь» из Нижнего Тагила завоевала путёвку в группу сильнейших областного первенства среди юношей 2005 года рождения. Побороться за место в первой группе тагильчанам предстояло с соперниками из различных городов региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Основную конкуренцию нижнетагильским баскетболистам составили команды из Новоуральска «Темп» и «Кедр» из Ревды. Новоуральцев «соболя» обыграли со счётом 58:48, а вот «Кедр» смог выстоять перед натиском тагильчан – матч закончился со счётом 48:54 в пользу ревдинской команды.
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Тем не менее, по дополнительным показателям «Старый соболь» занял первую строчку турнирной таблицы, сообщает пресс-служба спортивной школы.
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