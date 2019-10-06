В Екатеринбурге футбольная команда «Урал» проиграла «Зениту» со счетом 1:3
Сегодня, 17:20СпортФото: pixabay
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6 октября в Екатеринбурге состоялся матч между футбольными командами «Урал» и «Зенит». Игра завершилась со счетом 1:3 в ползу «Зенита», сообщает РИА «Новости».
Сюжеты: Екатеринбург
Уральская команда принимала на своем поле питерский «Зенит» в рамках 12-го турнира чемпионата России.
Первый гол в ворота «Урала» забил на третьей минуте Бронислав Иванович. Далее в ходе матча голы в ворота «Урала» забили Магомед Оздоев и Сердар Азмун. На 58-й минуте Олег Шатов забил гол в свои ворота.
По итогам матча «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице, «Урал» находится на девятом месте.
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