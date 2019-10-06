В Екатеринбурге футбольная команда «Урал» проиграла «Зениту» со счетом 1:3

Первый гол в ворота «Урала» забил на третьей минуте Бронислав Иванович. Далее в ходе матча голы в ворота «Урала» забили Магомед Оздоев и Сердар Азмун. На 58-й минуте Олег Шатов забил гол в свои ворота.