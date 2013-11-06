Тагильские пловцы из «Спутника» примут участие в Чемпионате России!

Своего рода билетом на чемпионат России стал чемпионат УРФО, который проходил в Сургуте с 15 октября по 19 октября. В соревновании помимо команды Свердловской области участвовали команды из Ханты – Мансийского автономного округа, Челябинской, Курганской областей. Всего в состязании по плаванию приняли участие более 300 спортсменов, передает пресс-служба «Спутника».

От спортивного клуба «Спутник» принимали участие семеро пловцов, которые по итогам этого чемпионата стали обладателями двенадцати золотых, четырех серебряных и одной бронзовой награды. Спортсмены занимаются под руководством тренера С.В. Тарачева.

Дарья Устинова стала первой на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине, а также показала лучший результат в комплексном плавании на 200 метров. Евгений Касаткин занял первое место в плавании на 150 метров и завоевал серебро на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

Мастер спорта международного класса Дарья Деева финишировала быстрее других участников соревнования на дистанции 50, 100 и 200 метров брассом. Кашинская Алина стала победителем на дистанции 50 метров вольным стилем и баттерфляем, а также на 100 метров баттерфляем.

Олейник Андрей «пришел» первым на дистанции 50 метров вольным стилем, а вот дистанция тем же стилем на 100 метров обернулась серебряной медалью. Яна Медведева показала третий результат на дистанции 400 метров в комплексном плавании и завоевала бронзу на дистанции в сто метров также в комплексном плавании.

На чемпионат России по плаванию поедут: Дарья Устинова, Евгений Касаткин, Дарья Деева, Алина Кашинская и Андрей Олейник.