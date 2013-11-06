Высшая хоккейная лига: тагильский спортсмен Илья Антоновский – «защитник недели»!

Члены комиссии определяли лауреатов очередной игровой недели – с 28 октября по 3 ноября – в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий» и «Надежда Лиги».

Так, в номинации «Защитник недели» лучшим стал Илья Антоновский – 24-летний хоккеист команды «Спутник». На его счету в двух встречах 3 (2+1) очка при показателе полезности «+1». А в последнем выездном матче с курганским ХК «Зауралье» Илья забросил две шайбы, оформив дубль. Последняя стала победной!

На сегодняшний день, 6 ноября 2013 года, в сезоне ВХЛ 2013-2014 годов Илья Антоновский сыграл за «Спутник» в 10 матчах из 19-ти, набрал 5 (4+1) очков по системе «гол+пас», сообщает пресс-служба ХК «Спутник».