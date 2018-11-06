Подготовка трамплинов к Кубку мира среди летающих лыжников началась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:28СпортФото: Юлия Степанова
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Спортсмены из 15 стран станут участниками этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле, который будет проходить с 30 ноября по 2 декабря 2018 года. Заявочная компания продолжается. На этой неделе начнётся процесс намораживания лыжни на трамплинах К-90 и К-120.
Сюжеты: Нижний Тагил
Международные соревнования по прыжкам с трамплина на комплексе горы Долгая пройдут в Нижнем Тагиле с 30 ноября по 2 декабря 2018 года. В настоящий момент поступили заявки от летающих лыжников из 15 стран.
Комментировать Кубок мира будут дикторы двух ведущих немецких каналов, а съёмкой займутся операторы телеканала «Матч ТВ».
Уже на этой неделе начнётся процесс намораживания лыжни на трамплинах К-90 и К-120, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Продажа билетов на 5 и 6 этапы Кубков мира открылась 30 октября. Все желающие могут приобрести их через оператора «Кассир.ру», а также в киосках «Роспечать» и «Пресса», там билеты появятся в скором времени.
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