Подготовка трамплинов к Кубку мира среди летающих лыжников началась в Нижнем Тагиле

Международные соревнования по прыжкам с трамплина на комплексе горы Долгая пройдут в Нижнем Тагиле с 30 ноября по 2 декабря 2018 года. В настоящий момент поступили заявки от летающих лыжников из 15 стран.

Комментировать Кубок мира будут дикторы двух ведущих немецких каналов, а съёмкой займутся операторы телеканала «Матч ТВ».

Уже на этой неделе начнётся процесс намораживания лыжни на трамплинах К-90 и К-120, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.