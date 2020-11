Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможной отставке главного тренера команды Сергея Семака.

«Мне кажется, кредит доверия к нему есть. Человек два года обеспечивал чемпионство, причем уверенное, – приводит «Советский спорт» слова Аршавина. – Мое мнение: нужно продолжать верить в Сергея Богдановича». Напомним, в нынешнем сезоне «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, отставая на одно очко от ЦСКА, а в Лиге чемпионов команда набрала одно очко в трех матчах.

