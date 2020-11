Защитник омского «Авангарда» тагильчанин Семен Чистяков получил балл за результативность на стартовом матче первого этапа Евротура, Кубка Карьяла, сообщает «Тагильский рабочий».

Сборная России по хоккею, которая составлена из кандидатов в молодежную команду победила сборную Финляндии со счетом 6:2. Чистяков участвовал в шестом взятии финских ворот на 53-й минуте игры. В этом сезоне в КХЛ спортсмен провел 21 игру и сделал две передачи. 7 ноября сборная России сыграет с командой Швеции, а 8 ноября — с командой Чехии. Напомним, тагильские спортсмены примут участие в первенстве Свердловской области по хоккею. Тагильские хоккеисты примут участие в первенстве Свердловской области

