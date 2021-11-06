«Уральский Халк» Иван Штырков не сдержал слез после нокаута

«Уральский Халк» Иван Штырков не сдержал слез после нокаута
«Уральский Халк» Иван Штырков не сдержал слез после нокаута
Сегодня, 12:02СпортФото: 1MI
Уральский боец Иван Штырков, известный как «Уральский Халк», на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве одержал победу над Артуром Астаховым. После поединка он выступил с речью.

Иван нокаутировал соперника за семь секунд до конца первого раунда. Со слезами уральский тяжеловес сказал, что готов к любому вызову.

Если лига посчитает меня достойным претендентом (на пояс), я сделаю все, чтобы подготовиться и показать достойный бой,цитирует его словам РИА «Новости».

Иван отметил, что всегда выкладывается полностью, чтобы не разочаровать зрителей, лигу и команду.

Напомним, в марте Иван Штырков сразился с Муратом Гуговым из Кабардино-Балкарии, а в начале февраля он подписал контракт с лигой ACA на три боя.

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