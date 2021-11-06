«Уральский Халк» Иван Штырков не сдержал слез после нокаута

Уральский боец Иван Штырков, известный как «Уральский Халк», на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве одержал победу над Артуром Астаховым. После поединка он выступил с речью.

Иван нокаутировал соперника за семь секунд до конца первого раунда. Со слезами уральский тяжеловес сказал, что готов к любому вызову. Если лига посчитает меня достойным претендентом (на пояс), я сделаю все, чтобы подготовиться и показать достойный бой,цитирует его словам РИА «Новости». Иван отметил, что всегда выкладывается полностью, чтобы не разочаровать зрителей, лигу и команду. Напомним, в марте Иван Штырков сразился с Муратом Гуговым из Кабардино-Балкарии, а в начале февраля он подписал контракт с лигой ACA на три боя. «Уральский Халк» Иван Штырков провел 18-й удачный бой за карьеру в Санкт-Петербурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter