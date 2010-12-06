Хоккеисты «Спутника» Нижнего Тагила вновь одержали победу по буллитам

Первый период встречи остался за гостями. Во втором периоде тагильчане перехватили инициативу в свои руки и на 36-й минуте смогли не только отыграться, но и повели в счете. В концовке матча главный арбитр встречи выписал матч-штраф «сыгравшему в тело» тагильскому нападающему Валентину Артамонову – 5+20 минут. Как отметили в пресс-службе клуба Спутник, такое наказание выносится при умышленном нанесении сопернику травмы, но игрок «Кристалла» сам добрался до скамейки запасных и вполне возможно примет участие в следующем матче. «Спутник» успешно оборонялся три минуты, пока ошибку не совершил молодой защитник команды, выбросив шайбу за борт.