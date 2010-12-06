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Хоккеисты «Спутника» Нижнего Тагила вновь одержали победу по буллитам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хоккеисты «Спутника» Нижнего Тагила вновь одержали победу по буллитам

6 декабря 2010, 19:13СпортАнка
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