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Никита Кузнецов из Нижнего Тагила стал серебряным призером первенства России по боксу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Никита Кузнецов из Нижнего Тагила стал серебряным призером первенства России по боксу

6 декабря 2010, 19:09СпортАнка
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