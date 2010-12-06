Никита Кузнецов из Нижнего Тагила стал серебряным призером первенства России по боксу
6 декабря 2010, 19:09СпортАнка
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Представитель спортивного клуба «Спутник» Никита Кузнецов стал серебряным призером первенства России по боксу среди юношей 95/96 г.р., прошедшего с 27 ноября по 5 декабря в Анапе.
Выступая в весовой категории до 46 килограммов, ученик Андрея Семукова и Заслуженного тренера России Александра Малышева провел четыре боя. Как рассказали в пресс-службе «Спутника», в первом поединке Никита победил кемеровского боксера со счетом 12:4, во втором легко расправился с представителем Белгородской области – 9:1. В полуфинале Кузнецов в упорном бою одержал верх над курганским спортсменом – 5:2. В финале нашему боксеру не хватило функциональной подготовки, и он уступил Владиславу Кривошеину из Ханты-Мансийска – 6:9 В итоге Никита Кузнецов выполнил норматив кандидата в мастера спорта и включен в состав юношеской сборной России.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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