В Нижнем Тагиле завершился Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

В соревнованиях участвовали спортсмены из 14 городов России: Уфа, Тюмень, Соликамск, Курган, Челябинск, Южно-Сахалинск, Тарко-Сале, Сургут, Москва, а так же из городов Свердловской области. Приехали на эти соревнования гости из ближнего зарубежья: команда из Казахстана.

Четыре тагильчанина, спортсмены МБОУ ДОД СДЮСШОР №3, стали призерами этих соревнований. Рамил Гейдаров в весовой категории 50 кг занял 2 место, Табриз Мирзоев в этой же весовой категории стал третьим. Третьи места заняли также Тебриз Байрамов и Игорь Павлов. Подготовили спортсменов тренеры Штабовенко Т.В., Мамедалиев Г.Н., Богданов А.В. и Шмаков Н.А.