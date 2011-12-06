В Нижнем Тагиле завершился Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
6 декабря 2011, 09:38Спорт
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На прошлой неделе прошел XXIX Всероссийский турнир, посвященный памяти основателя борьбы в Свердловской области и городе Нижний Тагил Тарасова А.А.
В соревнованиях участвовали спортсмены из 14 городов России: Уфа, Тюмень, Соликамск, Курган, Челябинск, Южно-Сахалинск, Тарко-Сале, Сургут, Москва, а так же из городов Свердловской области. Приехали на эти соревнования гости из ближнего зарубежья: команда из Казахстана.
Четыре тагильчанина, спортсмены МБОУ ДОД СДЮСШОР №3, стали призерами этих соревнований. Рамил Гейдаров в весовой категории 50 кг занял 2 место, Табриз Мирзоев в этой же весовой категории стал третьим. Третьи места заняли также Тебриз Байрамов и Игорь Павлов. Подготовили спортсменов тренеры Штабовенко Т.В., Мамедалиев Г.Н., Богданов А.В. и Шмаков Н.А.
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