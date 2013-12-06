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Гора Белая открывает новый сезон: как добраться тагильчанам до любимого комплекса?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гора Белая открывает новый сезон: как добраться тагильчанам до любимого комплекса?

6 декабря 2013, 16:40Спорт
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