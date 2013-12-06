Гора Белая открывает новый сезон: как добраться тагильчанам до любимого комплекса?

Любители горных лыж и сноуборда, которые не дождались начала сезона, уже в курсе, что сейчас открыты трассы «Учебная» и «Спортивная». А завтра, 7 декабря, начнет свою работу и ледовый каток, который до этого времени был покрыт слоем снега. Так что если вы пока не планируете вставать на лыжи или борд - вам будет чем занять себя. но по-хорошему лучше все же опробовать склоны.

Добраться до горы Белой в субботу и воскресенье можно на маршрутном такси, которое отправляется от ТК «Кардинал» в 10.00 и 12.00, а с горы – в 16.00 и 19.00. А 8 декабря будет запущен дополнительный рейс - бесплатный автобус отправится в 11.00 от ТЦ Кардинал, а в 15.00 - с горы Белой. Кстати, в прошлом году на открытие собралась чуть не вся Свердловская область - и это здорово, ведь спорт - это сила и здоровье!

Конечно, проводить время на свежем воздухе - это прекрасно, ведь после активного отдыха болезни сами собой отлетают от вас во все стороны. Даже если заглянуть в справочник болезней, с большей частью из них можно просто никогда не столкнуться, если ведете здоровый образ жизни. К слову, зож - не пустая абреввиатура, это целый комплекс, включающий в себя и диету, и витамины, и гимнастику, даже позитивный жизненный настрой. Да здравствует здоровый образ жизни, прочь болезни!