В Нижнем Тагиле завершился фестиваль по шахматам «Каменный цветок»

В турнире «А», набрав 7 очков из 9, победу одержал наш земляк международный мастер Михаил Погромский. На второй ступени пьедестала почёта юный мастер ФИДЕ из Казахстана Жанат Сайын. На третьем месте также тагильчанин – мастер ФИДЕ Владимир Матвеев. У них по 6 ½ очков.