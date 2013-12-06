В Нижнем Тагиле завершился фестиваль по шахматам «Каменный цветок»
В Нижнем Тагиле накануне проходило соревнование для интеллектуалов – XIV Международный шахматный фестиваль «Каменный цветок-2013». И вчера, 5 декабря, он завершился.
В турнире «А», набрав 7 очков из 9, победу одержал наш земляк международный мастер Михаил Погромский. На второй ступени пьедестала почёта юный мастер ФИДЕ из Казахстана Жанат Сайын. На третьем месте также тагильчанин – мастер ФИДЕ Владимир Матвеев. У них по 6 ½ очков.
В турнире «В» после напряженной борьбы c результатом 8 ½ очков из 9 победил 14-кратный чемпион Нижнего Тагила, кандидат в мастера спорта Александр Балберов. «Серебро» и «бронзу» получили мастера ФИДЕ из Кушвы Анатолий Крутько и Александр Углинских.
Сегодня в шахматно-шашечном центре откроется командное первенство Уральского федерального округа по шахматам. Завершится соревнование в воскресенье, 8 декабря.
Фотографии предоставлены пресс-службой «Шахматно-шашечного центра»
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