Боксер из Нижнего Тагила проиграл бой за титул WBO Inter-Continental

Тагильский боксер Никита Кузнецов проиграл в финальном турнире по боксу от RCC Boxing Promotions за пояс интерконтинентального чемпиона WBO.

Состязание прошло 5 декабря в Екатеринбурге. Никита Кузнецов сразился против Руслана Камилова из Нижневартовска. Также, помимо титула WBO Inter-Continental, на кону стояло место в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской организации. Судьи приняли решение присудить победу сопернику Кузнецова. В финальном раунде Кузнецов нашел в себе силы для того, чтобы еще больше взвинтить темп. Он цеплялся за каждый момент, за каждую возможность нанести Камилову ущерб, но тот отлично отработал весь раунд и забрал победу,сообщается в группе компании RCC Boxing Promotions во «ВКонтакте». 99:91, 98:92, 99:91 — в пользу Камилова, как показал счет судейских записок. Напомним, 10 ноября стало известно, что уральский боксер Марк Урванов планирует провести бой против Рене Альварадо из Никарагуа, действующего чемпиона мира по версии WBA. Время и место состязания определены не были, но предполагается, что бой состоится в США в начале следующего года. Уральский спортсмен намерен сразиться в бою за титул чемпиона мира по боксу

