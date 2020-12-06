Боксер из Нижнего Тагила проиграл бой за титул WBO Inter-Continental

В финальном раунде Кузнецов нашел в себе силы для того, чтобы еще больше взвинтить темп. Он цеплялся за каждый момент, за каждую возможность нанести Камилову ущерб, но тот отлично отработал весь раунд и забрал победу,сообщается в группе компании RCC Boxing Promotions во «ВКонтакте».