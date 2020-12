На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах среди мужчин, который проходит в Нижнем Тагиле, был побит рекорд трамплина.

На первом месте оказался норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд. Он одержал уже вторую победу подряд. Второе место досталось австрийцу Даниэлю Хуберу. На третье место вышел норвежец Роберт Йоханссон, который во второй попытке смог установить рекорд трамплина. Он улетел на 142,5 метра. Седьмым стал Евгений Климов, Михаил Назаров занял 21 строчку, а Роман Трофимов — 27. Вадим Шишкин из Нижнего Тагила — 46-й. Напомним, сегодня состоится второй день соревнований. Они проходят без зрителей.

