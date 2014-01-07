Сегодня тагильский «Спутник» встретится с атакующим лидером сезона «Бураном». Нужна победа!

На родном льду мы принимаем спортсменов из Воронежа. В этом сезоне парни показывают серьезные результаты - одни из лидеров турнирной таблицы. Все отмечают, что «Буран» славится своими атаками, и менять тактику они вряд ли будут.

В то же время наши ребята не только готовы дать отпор, но и сами могут показать «кто здесь хозяин». Плюс, воронежцы едут в Тагил из Тюмени, где на днях отыграли с «Рубином» - дорога всегда немного изматывает.

Словом, как бы то ни было, нашим нельзя расслабляться, победа очень нужна, ведь до заветного 16 места пока 6 очков.