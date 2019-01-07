Первенство России по лыжному двоеборью пройдет в Нижнем Тагиле с 7 по 10 января
Сегодня, 18:05СпортФото: TagilCity.ru
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С 7 января на горе Долгой в Нижнем Тагиле стартует первенство России по лыжному двоеборью среди юниоров. Окончание состязаний состоится 10 января.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижний Тагил для участия в состязаниях прибудут 80 спортсменов из 13 регионов РФ. Бороться юниоры будут за право соревноваться в мировом первенстве, которое состоится в городе Финляндии Лахти 21-27 января.
Нижнетагильские спортсмены, которые участвуют в состязании, являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «Аист», сообщает «Тагильский рабочий».
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