Уроженец Нижнего Тагила Артем Железков подрался с капитаном «Салавата Юлаева» в КХЛ

Во время регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром» произошла драка Антона Железкова и Григория Панина. Панин напал на Артема со спины. Однако Железков вовремя защитился и свалил Панина с ног.