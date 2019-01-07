Уроженец Нижнего Тагила Артем Железков подрался с капитаном «Салавата Юлаева» в КХЛ
Сегодня, 11:00СпортФото: скриншот с видео с официального сайта КХЛ
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Тагильчанин Артем Железков во время чемпионата КХЛ подрался с капитаном «Салавата Юлаева».
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром» произошла драка Антона Железкова и Григория Панина. Панин напал на Артема со спины. Однако Железков вовремя защитился и свалил Панина с ног.
Видео
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Видео: официальный сайт КХЛ
Панин получил 15 минут штрафа за то, что стал зачинщиком потасовки. Тагильчанин был наказан за участие в драке 5 минутами штрафа.
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