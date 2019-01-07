Житель Верхней Салды попытается побить мировой рекорд в упражнении «берпи»
Сегодня, 10:30СпортФото: VSаldе.ru
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Житель Верхней Салды Александр Медведев 7 января попытается побить мировой рекорд в выполнении упражнения «берпи».
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
7 января 2019 года в 19:00 в клубе «Илья Муромец» в Верхней Салде на улице Парковая, 14/1 атлеты будут выполнять тяжелые комплексы упражнений.
Александр Медведев попытается побить мировой рекорд в выполнении упражнения, сочетающего в себе планку, отжимание и прыжок. За 12 часов спортсмену предстоит сделать «берпи» более 4 857 раз.
Вячестав Плтников и Алексей Малков планируют сделать более 2019 «берпи». А Сергей Мельников выполнит 2019 зашагиваний на короб высотой 50 сантиметров с весом в 20 килограмм, сообщает VSаldе.ru.
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