Два свердловчанина завоевали путевки на чемпионат мира по мотогонкам на льду

Соревнования прошли на стадионе «Металлург» в Каменске-Уральском. Многократные чемпиона мира Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков заняли второе и третье место соответственно и завоевали право принять участие в личном чемпионате мира, первые два этапа которого пройдут в феврале в Тольятти.