Два свердловчанина завоевали путевки на чемпионат мира по мотогонкам на льду

Два свердловчанина завоевали путевки на чемпионат мира по мотогонкам на льду
Два свердловчанина завоевали путевки на чемпионат мира по мотогонкам на льду
Сегодня, 20:27СпортФото: Пресс-служба ЦТВС
Свердловские спортсмены завоевали серебро и бронзу на заключительном финале личного чемпионата страны по мотогонкам на льду.

Соревнования прошли на стадионе «Металлург» в Каменске-Уральском. Многократные чемпиона мира Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков заняли второе и третье место соответственно и завоевали право принять участие в личном чемпионате мира, первые два этапа которого пройдут в феврале в Тольятти.

Дмитрий Колтаков отметил, что доволен результатом, так как выступать после травмы было непросто и первые этапы ему пришлось проходить на обезболивающих, сообщили в пресс-службе областного Центра технических видов спорта.

Всего в финальных заездах за победу боролись 16 гонщиков, а победитель определялся по сумме очков, набранных в гонках двух финалов - в Тольятти и Каменске-Уральском.

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