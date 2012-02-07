Муниципалитеты наградят за активность населения на «Лыжне России»

Заявки на официальное участие в мероприятии подали 407 тысячсвердловчан. На лыжной трассе полигона НТИИМ пройдут несколько забегов: два спортивныху мужчин и у женщин протяженностью 10 километров, забег vip-персон на2014 метров (в знак поддержки Олимпиады в Сочи) и массовый забег.

На всех местах проведения лыжных гонок будет организовано дежурствомедицинских работников и полиции. На полигоне будут работать 11 полевыхкухонь. Для всех желающих принять участие в лыжной гонке будеторганизован прокат лыж. Доставка участников до места проведения лыжной гонки и парковка возле «Старателя» будет бесплатной.

Победители «Лыжни России-2012» получат главные призы — два автомобиля«Фольксваген». Также для участников гонки приготовлены подарки ссимволикой «Лыжни России» - шапочки, календари, значки.